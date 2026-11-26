احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 26 نوفمبر 2026 06:29 مساءً - بدأ الطب الشرعي منذ قليل، إجراءات أخذ عينات البصمة الوراثية (DNA) من أسر وأهالي ضحايا حادث حريق ناقلة المواد البترولية بالطريق الدائري بمنطقة الوراق، للتوصل إلى هوية الضحايا الذين تعذر التعرف عليهم بسبب شدة الحريق.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الجهات المعنية لتحديد هوية المتوفين بصورة دقيقة، من خلال إجراء التحاليل المعملية ومضاهاة البصمة الوراثية للجثامين بعينات ذويهم، بما يضمن عدم حدوث أي خطأ في تحديد الهوية.

كيف يتم تحديد هوية ضحايا حريق دائري الوراق؟ دور تحاليل البصمة الوراثية

ومن المقرر أن تسهم نتائج تحاليل البصمة الوراثية في حسم هوية الجثامين، واستكمال الإجراءات القانونية والطبية اللازمة، تمهيدًا لتسليمها إلى أسرها عقب التأكد من نتائج المطابقة.

وكان حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق قد وقع إثر تصادم سيارة ملاكي بناقلة مواد بترولية، ما أدى إلى انقلاب الناقلة وتسرب البنزين منها واشتعال النيران، وسقوط عدد من الضحايا والمصابين، فضلًا عن احتراق وتضرر عدد من السيارات.

وتواصل الجهات المختصة استكمال الإجراءات المتعلقة بالحادث، بالتوازي مع التحقيقات الجارية للوقوف على ملابساته وتحديد المسؤوليات الجنائية.