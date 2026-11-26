احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 26 نوفمبر 2026 05:21 مساءً - أعرب أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن بالغ تقديره لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة خلال زيارته إلى مصر، مؤكدًا عمق الروابط الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

وشدد أمير قطر، خلال مباحثاته مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أهمية مواصلة دفع مسارات التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين، مرحبًا بالنمو المتزايد في العلاقات الاقتصادية بين مصر وقطر، ومؤكدًا أهمية البناء على ما تحقق من إنجازات ومواصلة العمل المشترك لتطوير هذه الشراكة.