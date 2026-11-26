احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 26 نوفمبر 2026 06:29 مساءً - أطلق الهلال الأحمر المصري، اليوم، قافلة «زاد العزة.. من مصر إلى غزة» رقم 321، محملة بشاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية المتجهة إلى القطاع، لمواصلة دعم الأشقاء الفلسطينيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء.

كما دفع الهلال الأحمر المصري بأكثر من 5,200 خيمة، و 11,642 بطانية، وذلك ضمن إمدادات الشتاء الأساسية، التي شملتها القافلة لمساندة أهالي قطاع غزة في مواجهة تداعيات الأمطار الغزيرة والمنخفض الجوي.