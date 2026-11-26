احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 26 نوفمبر 2026 06:29 مساءً - تنفيذًا لتوجيهات فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتقديم الدعم والرعاية اللازمة للمصابين وأسر المتوفين في حادث الطريق الدائري بمنطقة الوراق، وجّه البنك المركزي المصري اتحاد بنوك مصر للتنسيق مع البنوك لتقديم دعم مبدئي بقيمة 60مليون جنيه، لمساندة أسر الضحايا والمصابين.

ومن جانبه، أعرب حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسر ضحايا ومصابي الحادث، متمنيًا الشفاء العاجل لجميع المصابين.

كما أكد السيد المحافظ التزام البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي بتقديم أوجه الدعم والمساندة اللازمة لأسر الضحايا والمصابين، بالتنسيق مع جميع أجهزة الدولة، بما يسهم في تخفيف معاناتهم.