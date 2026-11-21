احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 21 نوفمبر 2026 07:21 مساءً - تعادل فريق مان سيتي مع فولهام بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم السبت، على ملعب الاتحاد، بالجولة الـ 11 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الموسم الجاري.

مان سيتي ضد فولهام

سجل هدف التقدم لصالح فولهام أمام مان سيتي اللاعب رودريجو مونيز فى الدقيقة 16 من عمر أحداث الشوط الأول، بتسديدة في الزاوية الصعبة لدوناروما حارس السيتيزنز.

وتعادل إليوت أندرسون لفريق مان سيتي بتسديدة صاروخية تسكن داخل شباك فولهام بالدقيقة 58 من أحداث الشوط الثاني للقاء.

استمرت المباراة على نتيجتها حتى صافرة النهاية بالتعادل الإيجابي بين مان سيتي وفولهام، وخروج كل منهما بنقطة من المباراة.

بهذه النتيجة، يصل رصيد مان سيتي عند النقطة 22 فى المركز الثالث بجدول مسابقة الدوري الإنجليزي، فيما يصل فولهام للنقطة 11 فى المركز الرابع عشر.

ويواصل فريق السيتي مسلسل نزيف النقاط في الدوري الإنجليزي، حيث حصد نقطة من أخر 4 مباريات بالدوري الإنجليزي، بعدما خسر 3 لقاءات وتعادل اليوم أمام فولهام.