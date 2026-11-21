احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 21 نوفمبر 2026 07:21 مساءً - تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الأحد 22 نوفمبر 2026، طقسا معتدلا إلى مائل للحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء حار على جنوب الصعيد، مائل للبرودة إلى بارد ليلاً وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية الأحد 22 نوفمبر

فرص تكون شبورة مائية قد تكون كثيفة أحياناً من (4: 9 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من والي مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

​فرص أمطار خفيفة (بنسبة حدوث 30% تقريباً) على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وجنوبا علي (حلايب - شلاتين) على فترات متقطعة.

​فرص تكون بعض السحب على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة قد ينتج عنها فرص ضعيفة جداً (بنسبة حدوث 10 % تقريباً) لسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق.

درجات الحرارة العظمى والصغرى الأحد 22 نوفمبر

القاهرة

​العظمى 26

​الصغرى 17

​الإسكندرية

​العظمى 25

​الصغرى 17

​الإسماعيلية

​العظمى 27

​الصغرى 13

​مطروح

​العظمى 24

​الصغرى 16

​شرم الشيخ

​العظمى 31

​الصغرى 22

​أسوان

​العظمى 33

​الصغرى 17