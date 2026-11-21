احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 21 نوفمبر 2026 07:21 مساءً - تابع الدكتور إيهاب حسن، سكرتير عام محافظة العريش مشروعات الخطة الاستثمارية بالمدينة، يرافقه المهندس محمد فؤاد، مدير مديرية الطرق والنقل بشمال سيناء، في إطار توجيهات اللواء الدكتور خالد مجاور، محافظ شمال سيناء.

و تفقد سكرتير عام المحافظة عددًا من مشروعات الخطة الاستثمارية في قطاع الطرق بمدينة العريش، شملت أعمال تطوير شارع سنترال المساعيد، من شارع أسيوط حتى الدائري القديم، وتطوير الطرق بمنطقة بركة حليمة، والرابطة بين جسر الوادي الغربي وشارع شكري القوتلي.

كما تابع سكرتير عام المحافظة أعمال إنشاء الشارع الثلاثيني بمنطقة دريم بحي الريسة في الاتجاهين، والتي تم الانتهاء من تنفيذها.

وجاءت جولة الدكتور إيهاب حسن، سكرتير عام المحافظة في إطار متابعة معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية، والتأكد من الالتزام بالمواصفات الفنية والبرامج الزمنية المحددة، وسرعة الانتهاء من الأعمال ودخولها الخدمة، بما يسهم في تحسين شبكة الطرق والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.