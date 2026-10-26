مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع ينفذ التجربة القومية "مصر - 12" للبحث والإنقاذ بمحافظة بورسعيد

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 26 أكتوبر 2026 06:33 مساءً - نفذ مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع التجربة القومية "مصر-12" بمشاركة عناصر من القوات البحرية والجوية وعدد من ممثلى الوزارات المختصة والأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد وجمعية الهلال الأحمر المصرى وذلك بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة (IOM) .

وتضمنت التجربة تنفيذ سيناريو واقعى لعملية إنقاذ عدد من الأشخاص على متن سفينة حاويات كانت قد أنقذت مجموعة من المهاجرين غير النظاميين أثناء تعرضهم للاستغاثة فى عرض البحر ثم اصطدمت بمنصة بترول بحرية قبالة سواحل مدينة بورسعيد، مما أسفر عن وقوع وفيات ومصابين ومفقودين لعدد (250) فرد من جنسيات مختلفة، فضلاً عن حدوث تلوث بترولى بموقع الحادث.

وعقب تلقى مركز البحث والإنقاذ بوزارة الدفاع إشارة الإستغاثة، تم الدفع بطائرة من طراز (هل أوجستا) وطائرة تابعة لشركة خدمات البترول الجوية، وعدد من الوحدات البحرية وأطقم البحث والإنقاذ لتنفيذ أعمال إنقاذ المفقودين وإخلاء المصابين، بالتزامن مع مكافحة التلوث البحرى وإستقبال الناجين وتقديم الرعاية الطبية والإنسانية اللازمة لهم بمشاركة إدارة الحجر الصحى والجهات المعنية .

وتأتى التجربة فى إطار الجهود التى تبذلها القوات المسلحة لتعزيز الجاهزية ورفع كفاءة منظومة الإستجابة للحوادث البحرية والأزمات بالتنسيق مع مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة للحفاظ على الأرواح والممتلكات من كافة المخاطر.