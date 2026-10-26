بعد قليل .. رئيس الوزراء يشهد افتتاح المؤتمر الدولى لتكنولوجيا المياه

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 26 أكتوبر 2026 12:37 مساءً - يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،بعد قليل، افتتاح المؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي وتحلية المياه، ومعالجة وتدوير المخلفات.

وكان ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، لمتابعة تداعيات التطورات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة وانعكاساتها على الأسواق العالمية، في ضوء الضغوط الناجمة عن ارتفاع الأسعار واضطراب سلاسل الإمداد الدولية، وكذا متابعة موقف المخزون الاستراتيجي من السلع والمنتجات الأساسية والأدوية والمستلزمات الطبية والأسمدة، وبحث سبل تأمين الاحتياجات المحلية، وتعزيز الجاهزية للتعامل مع أي مستجدات إقليمية أو دولية، فضلًا عن مناقشة خطط التوسع في مبادرات التحول إلى الطاقة الشمسية، والإسراع في تطبيق الحوافز الداعمة لزيادة الصادرات المصرية.