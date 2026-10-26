بالأغلبية وقوفا.. نص بيان مجلس النواب بالموافقة على تفويض فخامة الرئيس في دعم السعودية (صور)

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 26 أكتوبر 2026 06:33 مساءً - أكد مجلس النواب، في بيان له، أنه عملاً بأحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب دعا السيد المستشار رئيس المجلس، أعضاء المجلس للانعقاد في جلسات سرية استمرت أيام 18، 19، 26 من أكتوبر الجاري، بناء على طلب فخامة السيد رئيس الجمهورية، بحضور السيد المستشارهاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، والسيد اللواء خالد شهدي، مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقانونية.

وخلال الجلسات السرية حرص المجلس على إفساح المجال لعدد كبير من النواب من مختلف الانتماءات الحزبية والسياسية والمستقلين للتعبير عن آرائهم حول مجريات الوضع الإقليمي الدقيق وما تشهده المنطقة في الوقت الراهن من تداعيات وتأثيره على الأمن القومي المصري والعربي.

وقد انتهت المناقشات إلى موافقة مجلس النواب - بأغلبية ثلثي أعضائه - على تفويض السيد رئيس الجمهورية في اتخاذ ما يلزم من إجراءات لدعم المملكة العربية السعودية وعقب التنسيق بين البلدين الشقيقين للدفاع عن أراضيها وسيادتها ومقدساتها ضد أي اعتداءات خارجية، وذلك وفقا لما توافق عليه مجلس الدفاع الوطني بجلسته المعقودة بتاريخ ١٨ أكتوبر ٢٠٢٦.

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