رئيسة هيئة النيابة الإدارية تلتقي رئيس المحكمة الدستورية العليا

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 26 أكتوبر 2026 06:33 مساءً - في إطار تعزيز التواصل بين المؤسسات القضائية المصرية، قامت معالي المستشارة هدى أحمد عيسى، رئيسة هيئة النيابة الإدارية، اليوم الاثنين، بزيارة المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، بمقر المحكمة.

وقد رافق سيادتها وفد رفيع المستوى ضم السادة المستشارين أعضاء المجلس الأعلى للنيابة الإدارية: المستشار خيري معوض، والمستشارة إحسان الطوخي، والمستشارة فاطمة عبد العال، والمستشار خميس رمضان، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية.

وكان في استقبالهم لفيف من المستشارين نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا وهم كل من : المستشار الدكتور محمد النجار، والمستشار الدكتور عبد العزيز سالمان، والمستشار الدكتور طارق شِبل، والمستشار طارق عبد العليم أبو العطا، والمستشار خالد رأفت، والمستشارة شيرين فرهود،والمستشارعوض عبد الحميد، والمستشار مراد فكري.

وخلال اللقاء، أعربت المستشارة هدى أحمد عيسى عن بالغ تقديرها للمستشار بولس فهمي، وللسادة أعضاء المحكمة الدستورية العليا، مشيدةً بالمكانة الدستورية الرفيعة للمحكمة ودورها المحوري في إعلاء المبادئ الدستورية، وصون أحكام الدستور، وترسيخ سيادة القانون، وحماية الحقوق والحريات.

ومن جانبه، أعرب المستشار بولس فهمي عن تقديره لهذه الزيارة، مشيدًا بالدور الوطني والقضائي الذي تضطلع به النيابة الإدارية بوصفها إحدى الركائز الأساسية لمنظومة العدالة المصرية، وبجهودها في مكافحة الفساد المالي والإداري، وحماية المال العام، وإرساء قيم النزاهة والشفافية.

وتناول اللقاء أهمية التنسيق بين الهيئات والجهات القضائية، وتبادل الخبرات القانونية، بما يدعم تكامل الأدوار، ويسهم في تطوير الأداء المؤسسي ومواكبة المستجدات القانونية، ويعزز قدرة المؤسسات القضائية على الاضطلاع بمسؤولياتها بكفاءة واقتدار.

وتأتي هذه الزيارة تجسيدًا لعمق الروابط بين المؤسسات القضائية المصرية، وحرصها على ترسيخ المبادئ الدستورية والقانونية، وصون الحقوق والحريات، بما يدعم الثقة في مؤسسات الدولة ويعزز سيادة القانون.