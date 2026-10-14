أبو الغيط يروي شهادة كيسنجر عن قادة مصر: تمنيت أن يعيش ليرى الرئيس السيسي

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 أكتوبر 2026 08:17 مساءً -

روى أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية الأسبق تفاصيل حوار سابق جمعه بوزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر حول قدرة مصر على تقديم قيادات تاريخية في اللحظات الفارقة، وذلك خلال كلمته بالندوة التثقيفية الـ44 للقوات المسلحة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال أبو الغيط إن كيسنجر تحدث معه خلال فترة عمله مندوبا لمصر لدى الأمم المتحدة قائلا: «أنتم فيكم شيء عظيم.. تفرزون دائما قادة تاريخيين.. كان عندكم جمال عبد الناصر وعندكم السادات»، ليضيف أبو الغيط مخاطبا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: «كنت أتمنى أن يعيش ويقول: وعندكم عبد الفتاح السيسي».

وأشار أبو الغيط إلى جهود التنمية التي تشهدها مصر في قطاعات الطرق والأنفاق والصحة والمستشفيات والجامعات، مستعرضا تجارب عدد من الدول الآسيوية وفي مقدمتها ماليزيا وإندونيسيا، ومشيدا بما وصفه بإصرار الدولة على الاستفادة من التجارب التنموية الناجحة.

كما استعرض أبو الغيط جانبا من تحركات مصر لاستعادة سيناء عقب حرب يونيو 1967، موضحا أن استراتيجية الدولة اعتمدت على مسارين متوازيين، عسكري لإعادة بناء القوات المسلحة والاستعداد لمعركة التحرير، ودبلوماسي لحشد الدعم للحقوق المصرية على الساحة الدولية، وصولا إلى انتصار أكتوبر 1973 وما أعقبه من تحركات سياسية.