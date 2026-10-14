ضبط (107) آلاف مخالفة مرورية وفحص (1020) سائقًا خلال (24) ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 أكتوبر 2026 02:13 مساءً -

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المرورية على الطرق والمحاور بمختلف أنحاء الجمهورية، وتمكنت خلال (24) ساعة من ضبط (107067) مخالفة مرورية متنوعة، أبرزها السير دون تراخيص، وتجاوز السرعة المقررة، والانتظار العشوائي، والتحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة شروط التراخيص.

كما تم فحص (1020) سائقًا، وتبين إيجابية (48) حالة لتعاطي المواد المخدرة.

وفي سياق متصل، واصلت الوزارة حملاتها المرورية والانضباطية بمناطق الأعمال بالطريق الدائري الإقليمي، وأسفرت خلال (24) ساعة عن ضبط (506) مخالفات مرورية متنوعة، شملت تحميل ركاب، ومخالفات شروط التراخيص، ومخالفات الأمن والمتانة.

وشملت الحملات فحص (162) سائقًا، وتبين إيجابية (7) حالات لتعاطي المواد المخدرة، إلى جانب ضبط (6) محكوم عليهم بإجمالي (10) أحكام، والتحفظ على (6) مركبات لمخالفتها قوانين المرور.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.