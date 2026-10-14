بث مباشر.. الرئيس السيسي يشهد الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 أكتوبر 2026 07:25 مساءً -

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، الندوة التثقيفية للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وتأتى الندوة في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر عام 1973، التي تمثل واحدة من أبرز المحطات في التاريخ المصري الحديث، وتجسد بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة في سبيل استعادة الأرض وصون كرامة الوطن.

انتصارات أكتوبر رمز للعزة والكرامة الوطنية

وتحمل الذكرى الـ53 لانتصارات أكتوبر المجيدة معاني الفخر والاعتزاز ببطولات القوات المسلحة المصرية، وما قدمه أبطال حرب أكتوبر من تضحيات جسدت قوة الإرادة المصرية وقدرتها على مواجهة التحديات وتحقيق النصر.

وتظل حرب أكتوبر علامة فارقة في تاريخ مصر، بعدما نجحت القوات المسلحة في عبور قناة السويس وتحطيم خط بارليف، لتسطر ملحمة عسكرية خالدة في ذاكرة الشعب المصري.