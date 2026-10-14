السيسي: الحفاظ على الوعي الوطني والذاكرة التاريخية ضرورة لاستقرار الدولة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 أكتوبر 2026 08:17 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أن الرسالة التي حملتها كلمة ألقاها قبل سنوات لا تزال مناسبة للأحداث الراهنة، في ظل عدم حدوث تغيير جوهري في طبيعة التحديات التي تواجه الدولة، مشدداً على ضرورة استمرار اليقظة والحذر.

وأشار الرئيس، خلال مداخلته في الندوة التثقيفية الرابعة والأربعين للقوات المسلحة، إلى المقارنة التي أجراها أحمد أبو الغيط بين التحديات التي واجهت الدولة المصرية عامي 1973 و2013، موضحاً أن التحدي الرئيسي في عام 2013 تمثل في استعادة الدولة والحفاظ على هويتها الوطنية، بعد محاولة الاستيلاء عليها وتغيير مسارها.

وشدد السيسي على أهمية الحفاظ على الوعي الوطني، محذراً من محاولات تستهدف تشويه الذاكرة الوطنية وطمس الحقائق التاريخية، ومشيراً إلى أن محاولات التأثير على وعي المواطنين وتزييف الحقائق لا تزال مستمرة، ومن بينها التشكيك في نصر أكتوبر المجيد أو التقليل من أهميته باستخدام أدوات إعلامية وتقنيات حديثة، وفي مقدمتها وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد الرئيس أن الذاكرة الوطنية تمثل خط الدفاع الأول لأي أمة، وأن العبث بها أو تشويهها يضعف قدرة الشعوب على إدراك الحقائق والتمييز بين الصواب والخطأ، بما يلحق ضرراً بمستقبل الأوطان واستقرارها.