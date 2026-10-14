«مصر تتحدث عن نفسها».. الندوة التثقيفية توثق خروج الملايين في 30 يونيو ودور الوعي في حماية الدولة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 أكتوبر 2026 08:17 مساءً -

شهدت الندوة التثقيفية الـ44 للقوات المسلحة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي فقرة بعنوان «مصر تتحدث عن نفسها»، تناولت أهمية الوعي في حماية الأوطان والحفاظ على استقرار الدول، مستعرضة مشاهد خروج الملايين من المصريين في 30 يونيو 2013.

وركزت الفقرة على أحداث 30 يونيو باعتبارها محطة فارقة في التاريخ المصري الحديث، وما حملته من رسالة تؤكد أن الدولة المصرية أكبر من أي جماعة أو تنظيم، وأن الحفاظ على الوطن ومؤسساته مسؤولية مشتركة بين جميع أبنائه.

كما تناول العرض مخاطر غياب الوعي على استقرار المجتمعات، مؤكدا أن قوة مصر ترتبط بوعي شعبها وقدرته على إدراك التحديات ومواجهة الأزمات، وذلك ضمن فعاليات الندوة المقامة بمناسبة الذكرى الـ53 لانتصارات أكتوبر المجيدة.