مصر تجدد اعتماد «المستوى الذهبي» للقضاء على فيروس سي.. والصحة: الوفيات تراجعت 54%

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 أكتوبر 2026 08:17 مساءً -

تسلم الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان من الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية شهادة تجديد اعتماد «المستوى الذهبي» على مسار القضاء على التهاب الكبد الفيروسي «سي»، وذلك على هامش الدورة الـ73 للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط التي تستضيفها مصر بالقاهرة.

وأكد وزير الصحة أن تجديد الاعتماد يأتي امتدادا لحصول مصر على الشهادة للمرة الأولى في أكتوبر 2023، مشيرا إلى أن الدولة واصلت تنفيذ خطة الاستدامة للحفاظ على ما تحقق وخفض معدلات الإصابة والوفيات.

وأوضحت وزارة الصحة أن المراجعات أثبتت التزام مصر بنسبة 100% بتدابير سلامة الدم بعد فحص أكثر من 5.5 مليون وحدة دم خلال أعوام 2023 و2024 و2025، إلى جانب تحقيق سلامة الحقن بنسبة 100% وتوفير 536 مليون سرنجة ذاتية التلف وآمنة.

وأضافت أن معدل انتشار الفيروس بين الفئة العمرية من 15 إلى 59 عاما انخفض من 0.38% إلى 0.28%، فيما تراجعت الوفيات المرتبطة بالمرض بنسبة 54% مقارنة بعام 2018.

من جانبه أكد تيدروس أدهانوم أن مصر أثبتت استدامة ما حققته في مكافحة المرض، مشيرا إلى أنها أول دولة تحقق المستوى الذهبي لمنظمة الصحة العالمية على طريق القضاء على التهاب الكبد الفيروسي «سي».