الخارجية : عودة 15 بحارًا مصريًا من أوكرانيا بعد تعرض سفنهم لهجمات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 أكتوبر 2026 01:37 صباحاً - أكد السفير حداد الجوهري، مساعد وزير الخارجية للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، عودة 15 بحارًا مصريًا إلى البلاد، بعد تعرض السفن التي كانوا يعملون عليها لعمليات عسكرية في منطقة البحر الأسود، مشيرًا إلى أن التحرك المصري أسهم في تأمين عودتهم رغم فقدانهم وثائق السفر الخاصة بهم.

غرفة عمليات لمتابعة البحارة العالقين

وأوضح الجوهري، خلال مداخلة لبرنامج ستوديو إكسترا على قناة إكسترا نيوز، أن عددًا من سفن البضائع التي كانت تتجه إلى الشواطئ الأوكرانية أو تغادرها تعرض خلال الفترة الماضية لعمليات عسكرية وقصف في البحر الأسود، ما أدى إلى إجلاء البحارة إلى الأراضي الأوكرانية، وفقدان بعضهم جوازات سفرهم ومستنداتهم الشخصية نتيجة تلك الأحداث.

وأضاف أن السفارة المصرية في أوكرانيا خصصت غرفة عمليات لمتابعة الموقف، إلى جانب تفعيل الخط الساخن لتلقي استغاثات البحارة العالقين واستفساراتهم، والعمل على توفير الدعم القنصلي اللازم لهم.

وثائق سفر مؤقتة وتنسيق لتسهيل العودة

وأشار مساعد وزير الخارجية إلى أن التحرك المصري تضمن استقبال البحارة وتوفير الإقامة الفندقية لهم، فضلًا عن سرعة استخراج وثائق سفر مؤقتة بديلة عن جوازات السفر المفقودة، بما يسمح باستكمال إجراءات عودتهم إلى مصر.

وأوضح أن وزارة الخارجية نسقت مع السلطات المولدوفية لتيسير عبور البحارة، من خلال السفارة المصرية في بوخارست برومانيا، نظرًا لعدم وجود سفارة مصرية مقيمة في مولدوفا، بما أتاح لهم الحصول على تأشيرات العبور اللازمة والسفر جوًا إلى القاهرة.

وأكد الجوهري أن البحارة الخمسة عشر وصلوا بالفعل إلى مصر، مشددًا على حرص الدولة على تقديم الدعم للمواطنين المصريين في الخارج، خاصة الموجودين في مناطق النزاعات والأزمات.

ونصح مساعد وزير الخارجية أي مواطن يتعرض لمشكلة في منطقة تشهد نزاعات بالتواصل الفوري مع السفارة أو القنصلية المصرية، عبر قنوات الاتصال الرسمية والخطوط الساخنة ورسائل واتساب المتاحة.

ولفت إلى أن البعثات الدبلوماسية تعمل على توجيه المواطنين إلى الإجراءات الصحيحة وتقديم المساعدة اللازمة، بما في ذلك استخراج وثائق سفر فورية عند فقدان المستندات، لتسهيل عودتهم الآمنة إلى أرض الوطن.