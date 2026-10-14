التعليم تعلن تفاصيل قبول وتحويل الطلاب دون عامين برياض الأطفال

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 14 أكتوبر 2026 04:21 مساءً -

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه بشأن استفسار بعض مدارس المسار المصري عن حالات الطلاب الحاصلين على شهادات أجنبية دولية أو شهادات تعليم خاص لغات ويرغبون في الالتحاق بالتعليم المصري نظام اللغات وغير حاصلين على مرحلة رياض الأطفال لأسباب عدم تدريس المرحلة في نظم التعليم الحاصلين على شهادات منها ، وقد أكملوا دراستهم على نظام اللغات في مدارسهم في صفوف مختلفة ، فإن الرأى القانونى لمستشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى هو:

- الطلاب الذين اجتازوا سنوات دراستهم في مدارس دولية في دول تعامل مرحلة رياض الأطفال كسنة دراسية واحدة فقط أو دول تعتبر مرحلة رياض الأطفال مرحلة اختيارية : يجوز قبول إلحاق الطلاب المصريون العائدون من الخارج وسبق لهم الدراسة في أنظمة مختلفة خاصة أو دولية بالخارج ، ولم يلتحقوا بمرحلة رياض الأطفال أو درسوا مرحلة رياض الأطفال فيها كسنة دراسية واحدة فقط دون اشتراط عامين بمرحلة رياض الأطفال ، متى توافرت في شانهم شروط وقواعد القبول والتحويل المعمول بها بالمدارس الرسمية او الخاصة من حيث مناظرة السن ومعادلة الشهادة الدراسية للصف الدراسي الحاصل عليه الطالب ويتم اتباع نفس الاجراء المطبق على المدارس خارج مصر.

- طلاب المدارس الخاصة لغات داخل البلاد وغير حاصلين على مرحلة رياض الأطفال لغات او حاصلين على عام دراسي واحد لغات ، وطلاب نظام أبناؤنا في الخارج الغير حاصلين على مرحلة رياض الأطفال لعدم تدريسها بنظام ابناؤنا في الخارج حينها : يجوز تحويل الذين تنطبق عليهم قواعد التحويل داخل جمهورية مصر العربية المدارس الخاصة لغات إلى المدارس الرسمية للغات دون اشتراط قضاء عامين بمرحلة رياض أطفال ، متى كانوا مقيدين قيدا قانونيا صحيحا بالمدارس الخاصة للغات ، وذلك شرط سماح الكثافة وعقد امتحان تحديد مستوى في المدرسة المراد التحويل إليها ، وبعد ترتيب الطلاب التي سيتم تحويلهم للمدرسة من الأكبر سنا إلى الأصغر سنا ، ويتم اتباع نفس الاجراء المطبق على المدارس داخل مصر .