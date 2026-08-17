أبو راس: جرائم الكيان بغزة لن تسقط بالتقادم
أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين عبد الواحد أبوراس، أن الوزارة تتابع باهتمام بالغ المفاوضات الجارية حالياً في القاهرة المتعلقة بتنفيذ اتفاق غزة.
وقال نائب وزير الخارجية : "نؤكد للوسطاء أن مسؤوليتهم تتضاعف نتيجة تنصّل الكيان المجرم عن التزامات المرحلة الأولى من الاتفاق".
وأشار إلى أن على الوسطاء والضامنين مسؤولية وضع الرأي العام الدولي في صورة ما يجري وبكل نزاهة في حال استمر الكيان الصهيوني في ارتكاب جرائمه وعدم الوفاء بالتزاماته.
كما أكد أن على الكيان المجرم أن يعي جيداً أن جرائمه بحق الشعب الفلسطيني لن تسقط بالتقادم وأنه يُغرق نفسه في وحل جرائمه.
وقال " على النظام السعودي أن يدرك كذلك أنه لن يشغل اليمن عن قضية الأمة المركزية".. مضيفا " نؤكد للإخوة الفلسطينيين في فصائل الجهاد والمقاومة أننا معهم وإلى جانبهم في جميع المراحل".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار اليمن : أبو راس: جرائم الكيان بغزة لن تسقط بالتقادم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع المؤتمر نت وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.