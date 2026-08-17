وزير التربية والتعليم: لا كثافة طلابية فى المدارس لمدة 6 سنوات مقبلة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 17 أغسطس 2026 06:37 مساءً - قال محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى إنه لن يكون هناك كثافة لمدة 6 سنوات مقبلة، حيث إن هناك دراسات بشأن المواليد والكثافات، موضحا أن مشكلة الكثافة كانت مستمرة 30 سنوات وتم حلها، موضحا أن متوسط الكثافة 41 طالبا فى الفصل.

أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن زيادة عدد أيام الدراسة الفعلية إلى 183 يومًا في العام الدراسي الجديد تأتي في إطار توفير الوقت التعليمي الكافي للطلاب والمعلمين، وتعزيز قدرة الطالب المصري على المنافسة في سوق العمل محليًا ودوليًا.

وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي،أن عدد أيام الدراسة التي كان يقضيها الطالب المصري بلغ نحو 116 يومًا في عام 2023، مقابل متوسط يتراوح بين 180 و185 يومًا في الدول التخري منظمة التعاون ..مشيرًا إلى أن بعض الدول يصل فيها عدد أيام الدراسة إلى 200 يوم وأكثر.