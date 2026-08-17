ضيفي معلقة واحدة من الخليط ده للبن لتكبير حجم الصدر في ٣٠ يوم

النهاردة هنحضر مع بعض مشروب، هيدي جسمك مزيج متكامل من الهرمونات الداعمة، اللي هتساعد على مضاعفة حجم الصدر في ٣٠ يوم.
المكونات:
- معلقة صغيرة حلبة بودر
- معلقة صغيرة شمر بودر
- ١/٢ معلقة صغيرة من عشبة شاتافاري (متوفرة في iherb, وامازون)
- ١/٤ معلقة صغيرة من الاشواجاندا.
- ١/٤ معلقة صغيرة كركم بودر.
- كوباية لبن كامل الدسم.
- معلقة صغيرة عسل او سكر.
طريقة التحضير:
سخني كوباية من اللبن، ماتغليهوش سخنيه بس، وضيفي له باقي المكونات، وقلبيه لمدة ٦٠ ثانية تقريبا لحد ما كل المكونات تدوب كويس، وضيفي العسل او السكر، وقلبيه واشربيه.
طريقة الاستخدام:
- اشربيه كل يوم الصبح على معدة فاضية، قبل الفطار بنص ساعة على الاقل، لان الامتصاص بيكون في اعلى مستوباته.
- بعد الشرب، دلكي الثديين بحركات دائرية لمدة ٥ - ١٠ دقايق باستخدام كام نقطة من زيت اللوز او زيت الزيتون، التدليك بيحسن الدورة الدموية في الانسجة، ويعتبر خطوة اساسية بعد ما تشربي المشروب.
- انتظمي عليه بشكل يومي، واشربي لترين من الماية على الاقل يوميا طول فترة الـ ٣٠ يوم، لان الاعشاب مدرة للبول، والجفاف بيبطيء مفعوله.
- ولو بتستخدمي موانع الحمل الهرمونية او اي ادوية بتحتوي على الاستروجين، استشيري الدكتور بتاعك الاول.
- بعد الانتظام ٣٠ يوم، خدي استراحة لمدة اسبوع قبل تكرار التجربة، لان الاستراحة دي هتمنع جسمك من تكوين مناعة ضده وبالتالي يفضل مفعوله قوي ويجيب معاكي النتيجة المطلوبة.
فوايد المشروب:
- بيعزز امتلاء انسجة الصدر.
- بيحسن مرونة الجلد وتماسكه.
- بيوازن الهرمونات الانثوية.
- بيقلل الالتهاب.
- بيدعم صحة الامعاء والجهاز الهضمي.
- بيحسن نضارة البشرة بشكل عام وبيساعد على تفتيحها.
- طبيعي بالكامل، وتكلفته منخفضة، وآمن لمعظم النساء، ومش بيحتوي على اي هرمونات صناعية ولا حبوب، ومش بيسبب اي آثار جانبية باستثناء بعض التغيرات الهضمية الخفيفة في الايام الاولى (وده طبيعي وشائع مع الحلبة).
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