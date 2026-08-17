أخبار مصرية

وزير التعليم ينفى زيادة مصروفات المدارس الخاصة 20%

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  • وزير التعليم ينفى زيادة مصروفات المدارس الخاصة 20% 6/6

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 17 أغسطس 2026 06:37 مساءً - نفى محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، زيادة مصروفات المدارس الخاصة للعام الدراسي الجديد 20%.

وكشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الوزارة حققت نقلة كبيرة فى التعليم بتطبيق شهادة البكالوريا المصرية، موضحا أن هناك 4 مواد تعمل عملهم وتصميمهم مع اليابان واللغة العربية تم مراجعتها مع الأزهر واللغة الإنجليزية أيضا تم مراجعتها، مؤكدا على أن مناهج وكتب المدارس ترجع حقوق ملكيتها بالكامل لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى .

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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