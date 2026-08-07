خلي حاجز بشرتك اقوى لحمايتها من التلف

ممكن يكون في كتير سمع عن تكنيك الفازلين كروتين ليلي للحفاظ على حاجز البشرة واضافة نضارة وامتلاء ، ولكن الفازلين ممكن يكون مشمناسب لكل انواع البشرة، فالنهاردة هنشارك معاكم تكنيك اخف وبنفس الفعالية باستخدام زيت الاطفال وزيت زهرة الربيع المسائية.

فوايد زيت زهرة الربيع المسائية :

زيت زهرة الربيع المسائية من الزيوت النباتية اللي بتحتوي على اوميجا ٦ الدهنية اللي بتستخدمها البشرة لبناء حاجز واقي والحفاظ عليها، وتركيبة الاحماض الدهنية الموجودة فيه بتشبه الدهون اللي بتنتجها البشرة بشكل طبيعي، ولما بيتم وضعه على بشرة رطبة بيساعد على ترطيب الطبقة القرنية، وهي الطبقة الخارجية الميتة اللي بتشتت الضوء وبتخلي البشرة تبان باهتة وفيها تجاعيد. evening primrose oil

ليه زيت الاطفال بدل الفازلين ؟

زيت الاطفال والفازلين الاتنين من الزيوت المعدنية ولكن الفرق في الكثافة، الفازلين بيقلل فقدان الماية من البشرة بنسبة ٩٩٪، ولكن زيت الاطفال بيحافظ على ترطيب البشرة بنسبة اقل بكتير حوالي ٣٠ - ٤٠٪.

وكده الاختيارين للاستخدام:

الفازلين مع زيت زهرة الربيع المسائية، بيعمل حاجز قوي على البشرة، وبيحافظ على ترطيب البشرة لمدة ٨ ساعات وده بيخلي خطوط الجفاف اقل وضوح على البشرة الصبح، ولكن عيبه الوحيد انه تقيل على البشرة.

اما زيت الاطفال مع زيت زهرة الربيع المسائية، هو اخف على البشرة، ولكن بتفقدي معظم الحفاظ على ترطيب البشرة، وبالتالي بتفقدي معظم تأثير النضارة الصبح.

مافيش اختيار منهم افضل من التاني، اختيارك هيكون حسب نوع بشرتك، لو بشرتك جافة وفيها تجاعيد وخطوط وعايزة ترطبيها وتديها نضارة طول الليل، استخدمي الفازلين،اما لو بشرتك دهنية ومعرضة لحب الشباب استخدمي زيت الاطفال. baby oil

طريقة الاستخدام :

استخدمي الطريقة بالليل،الطريقتين للاستخدام الليلي بس.

نضفي بشرتك كويس بالطريقة العادية، وسيبيها رطبة شوية، سواء باستخدام التونر او الماية، الخطوة دي ضرورية، لان الزيت على البشرةالرطبة بيتفاعل بشكل مختلف تماما عن الزيت على البشرة الجافة.

حطي من ٣ - ٤ نقط من زيت الاطفال على اطراف صوابعك، وافتحي كبسولة من زيت زهرة الربيع المسائية واعصريها على زيت الاطفال، ودلكي المزيج على راحة ايدك لمدة ثواني، واضغطي المزيج بالراحة على بشرتك، من غير فرك، وزعية على البشرة كلها وتحت العين، وحوالين الفم، وعلى الرقبة.

والصبح استخدمي غسول لطيف لغسل البشرة.

لو عايزة تستخدمي الاتنين :

تقدري تحصلي على النعومة والترطيب والنضارة في نفس الوقت، حطي زيت الاطفال وزيت زهرة الربيع المسائية الاول، وسيبيهم دقيقة لحد ما البشرة تمتصهم، وبعدين حطي طبقة من الفازلين على المناطق اللي محتاجاها بس، زي تحت العين وحوالين الفم، مش على البشرة كلها.

ودي تعتبر افضل طريقة لترطيب البشرة والحفاظ على الحاجز من التلف. healthy skin barrier

استخدمي المزيج فريش كل مرة :