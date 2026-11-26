احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 26 نوفمبر 2026 09:33 مساءً -

أمرت النيابة العامة بحبس قائد السيارة المتسببة في الاصطدام بناقلة الوقود بالطريق الدائري في منطقة الوراق بمحافظة الجيزة احتياطيا على ذمة التحقيقات، عقب استجوابه في الواقعة التي أسفرت عن سقوط وفيات وإصابات.

وأعلنت النيابة العامة في بيان جديد بشأن حادث التصادم والحريق بالطريق الدائري بالوراق، استمرار التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات الجنائية المرتبطة بها.

وأوضحت النيابة أنها انتهت من الاستماع إلى أقوال جميع المصابين الذين سمحت حالتهم الصحية بسؤالهم، في إطار استكمال التحقيقات وجمع المعلومات المتعلقة بظروف وقوع الحادث.

كما قررت ندب مصلحة الطب الشرعي لسحب عينات الحمض النووي DNA من ذوي المتوفين، لإجراء المضاهاة اللازمة وتحديد هوية الضحايا الذين تعذر التعرف عليهم.

وفي إطار التحقيق مع قائد السيارة التي اصطدمت بناقلة الوقود، أمرت النيابة العامة بعرضه على مصلحة الطب الشرعي لأخذ العينات اللازمة، بهدف تحديد ما إذا كان قد تعاطى مواد مخدرة من عدمه.

وتواصل النيابة العامة إجراءات التحقيق في الحادث للوقوف على جميع ملابساته، في ضوء أقوال المصابين ونتائج الفحوص الطبية والشرعية.

واختتمت النيابة العامة بيانها بتقديم خالص التعازي والمواساة إلى أسر المتوفين، داعية لهم بالرحمة ولذويهم بالصبر والسلوان، وللمصابين بالشفاء العاجل.