احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 26 نوفمبر 2026 07:25 مساءً -

أدان البرلمان العربي بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الذي استهدف أحد مواقع قوات الأمن السورية في محافظة الحسكة بالجمهورية العربية السورية اليوم الخميس ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٦م، معربًا عن رفضه القاطع لكافة أشكال العنف والإرهاب والتطرف التي تستهدف زعزعة أمن سوريا واستقرارها وتهديد سلامة أراضيها.

وأكد البرلمان العربي تضامنه الكامل مع الجمهورية العربية السورية، قيادة وحكومةً وشعبًا، ودعمه لكل ما من شأنه الحفاظ على أمنها واستقرارها وصون مقدراتها الوطنية، مشددًا على ضرورة تكاتف الجهود العربية والدولية لمواجهة التنظيمات الإرهابية وتجفيف منابع الإرهاب والفكر المتطرف.