احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 25 نوفمبر 2026 07:21 مساءً - يترقب النجم المصري محمد صلاح، قائد منتخب مصر والمحترف ضمن صفوف طرابزون سبور التركي، مواجهة تاريخية لفريقه أمام سسكا صوفيا البلغاري، ضمن منافسات بطولة دوري المؤتمر الأوروبي موسم 2026-2027، في لقاء يحمل أهمية خاصة للنادي التركي على الصعيد القاري.

وذكرت صحيفة «Haber61» التركية أن مواجهة سسكا صوفيا ستكون الأولى في تاريخ طرابزون سبور أمام أحد الأندية البلغارية في المسابقات الأوروبية، وهو ما يمنح المباراة طابعًا استثنائيًا، ويضع الفريق التركي أمام محطة جديدة في سجله القاري.

محمد صلاح يترقب كتابة التاريخ مع طرابزون سبور

وأشارت الصحيفة إلى أن طرابزون سبور يعيش فترة جيدة خلال الموسم الحالي، في ظل النتائج الإيجابية والمستويات التي يقدمها الفريق، وسط طموحات جماهيرية بمواصلة المشوار الأوروبي وتحقيق إنجاز جديد.

ويتطلع محمد صلاح إلى مواصلة ظهوره المميز بقميص الفريق التركي، والمساهمة في تحقيق انتصار خارج الديار، خاصة أن المواجهة تمثل فرصة لتعزيز حظوظ طرابزون سبور في المنافسة على التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

موعد مباراة طرابزون سبور وسسكا صوفيا

ويحل طرابزون سبور ضيفًا على سسكا صوفيا، في العاشرة مساء الخميس، على ملعب «بولجارسكا أرميا» بالعاصمة البلغارية صوفيا، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري ببطولة دوري المؤتمر الأوروبي.

وتأتي المباراة في توقيت مهم للفريق التركي، الذي يسعى لمصالحة جماهيره واستعادة الانتصارات الأوروبية، بعدما تعرض للخسارة أمام فرايبورج الألماني في الجولة الماضية.

طرابزون سبور في سباق التأهل بدوري المؤتمر الأوروبي

ويدخل طرابزون سبور المواجهة محتلاً المركز الثاني عشر في جدول ترتيب مرحلة الدوري برصيد 6 نقاط، جمعها من انتصارين وهزيمة واحدة، وبفارق أهداف (+3)، ليبتعد بنقطة واحدة فقط عن المراكز الثمانية الأولى المؤهلة مباشرة إلى دور الـ16، ويأمل الفريق التركي في حصد النقاط الثلاث والتقدم في جدول الترتيب، بما يعزز فرصه في التأهل المباشر وتجنب خوض الملحق الإقصائي.

في المقابل، يخوض سسكا صوفيا المباراة وهو يحتل المركز الثامن والعشرين برصيد نقطة واحدة، بعدما حقق تعادلًا وتلقى هزيمتين، ويطمح الفريق البلغاري إلى استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق انتصاره الأول وإنعاش آماله في التأهل للأدوار المقبلة.