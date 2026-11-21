احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 21 نوفمبر 2026 02:21 مساءً - قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، السماح لجميع القنوات الفضائية، باستمرار مد البث المباشر للبرامج الرياضية حتى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل؛ نظرًا لانتهاء البث المباشر لمباريات كرة القدم المصرية الرسمية والمؤتمرات الصحفية التالية لها بعد العاشرة مساءً، وحتى تتمكن هذه القنوات من أداء دورها الإعلامي في تغطية الأحداث الرياضية المحلية، وكذلك العربية والقارية والعالمية، وتقديم محتوى برامجي يضع أمام الرأي العام رؤية إعلامية متطورة ومتميزة للخبراء والنقاد.

وجاء قرار المجلس استجابةً للطلبات المقدمة من عدد من القنوات الفضائية، وبناءً على توصية لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، برئاسة المستشار عبدالسلام النجار، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس؛ حرصًا على التنوع في التناول الإعلامي، وإفساح المجال لأكبر عدد من النقاد والخبراء والإعلاميين لتقديم كل ما يرتقي بالوعي العام، وبما ينعكس إيجابيًا على صناعة الإعلام الرياضي فنيًا وماديًا من خلال توفير المساحة الزمنية المناسبة في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.

وأكد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على ضرورة التزام جميع البرامج بالقرارات والضوابط الأخرى المعلنة مسبقًا، وكذا الأكواد والمعايير الإعلامية؛ مشددًا على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات التنظيمية والقانونية بشكل فوري وبكل دقة وحيادية دون أي تهاون حال مخالفتها.