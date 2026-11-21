احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 21 نوفمبر 2026 03:29 مساءً - فى إطار مواصلة وزارة الداخلية توجيه الضربات الإستباقية للبؤر الإجرامية جالبى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة.. فقد أكدت معلومات وتحريات قطاعى (الأمن العام - مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة) بالتنسيق مع أجهزة الوزارة المعنية قيام بؤر إجرامية بنطاق عدد من المحافظات تضم (عناصر جنائية شديدة الخطورة) بجلب كميات من المواد والأقراص المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة تمهيداً للإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمشاركة قطاع الأمن المركزى ، وقد أسفر التعامل عن مصرع (7 عناصر جنائية شديدة الخطورة - سبق إتهامهم والحكم عليهم بالإعدام والسجن المؤبد فى جنايات " قتل – قتل عمد - إتجار بالمخدرات – إتجار بالأسلحة النارية غير المرخصة – سرقة بالإكراه – إستعمال قوة – مقاومة سلطات – ضرب – سلاح أبيض") بنطاق محافظات "سوهاج ، أسيوط ، أسوان ، الدقهلية" وإصابة ضابطين شرطة ، وضبط باقى عناصر تلك البؤر، وضبط بحوزتهم (قرابة 2 طن من المواد المخدرة المتنوعة - 3500 قرص مخدر - 144 قطعة سلاح نارى متنوعة).. هذا وتقدر القيمة المالية للمواد والأقراص المخدرة المضبوطة بحوالى (170) مليون جنيه.