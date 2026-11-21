احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 21 نوفمبر 2026 03:29 مساءً - التقى د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، يوم السبت ٢١ نوفمبر، بالسيدة تيريز فاجنر، وزيرة خارجية جمهورية الكونجو الديمقراطية، وذلك على هامش أعمال النسخة السادسة من منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين.

وصرح السفير نادر زكي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي أشاد بالعلاقات التاريخية التي تجمع مصر وجمهورية الكونجو الديمقراطية، مؤكداً أهمية مواصلة البناء لتعزيز تلك العلاقات في مختلف المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والتجارية، بما في ذلك من خلال نشاط الوكالة المصرية للشراكة مع أجل التنمية وأيضاً عبر القطاع الخاص في البلدين، معرباً عن التطلع لعقد اللجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من العام القادم، بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري، وتفعيل مذكرات التفاهم الموقعة خلال زيارة الرئيس الكونجولي لمصر.

تبادل الوزيران الرؤى إزاء المستجدات في منطقة البحيرات العظمى، وسبل دعم الاستقرار وتعزيز السلم والأمن في المنطقة. وتناول اللقاء ملف الأمن المائي، حيث توافق الوزيران على أهمية الالتزام بالقانون الدولي لحوكمة المجاري المائية العابرة للحدود، لاسيما مبدأ عدم الإضرار والإخطار المسبق، والتوافق، وأكدا دعمها للعملية التشاورية لاستعادة الشمولية بمبادرة حوض النيل.