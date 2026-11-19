احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 19 نوفمبر 2026 11:13 صباحاً - أكد وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطى، أن مصر بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، تعمل باستمرار على خفض التصعيد فى المنطقة.
وقال عبد العاطي - في تصريح لقناة القاهرة الاخبارية، اليوم الخميس - إن تكريم الرئيس الراحل محمد أنور السادات فى الكونجرس الأمريكي هو تكريم لمصر والشعب المصري العظيم وزعيم راحل قاد مصر وكان له رؤية تاريخية وهو الذي فتح الباب أمام تحقيق السلام في الشرق الاوسط ومصدر سعادة لأي مصري وعربي أن يتم تكريم زعيم عربي ومصري لأول مرة من خلال منحه اعلى وسام مدني تمنحهه الولايات المتحدة وبالتالي هذا محل اعتزاز .
وأكد وزير الخارجية، أن فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يقود مصر الآن للعمل على تحقيق السلام العادل والشامل، وصنع السلام في المنطقة، وخفض التصعيد، وترقية الحوار، والدبلوماسية، والابتعاد عن الحلول العسكرية التي لن تقود إلا للدمار والتخريب .
وشدد وزير الخارجية على أن مصر بتوجيهات من فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي منخرطة في التنسيق مع الاشقاء في الدولة العربية الشقيقة بمجلس التعاون الخليجي ومع باكستان وتركيا وأيضا مع الولايات المتحدة وهناك تنسيق كامل للعمل على خفض التصعيد، لافتا إلى أن هناك اتصالات مع الجانب الايراني ونامل في ان يسود العقل والحكمة في النهاية وأن يتم خفض التصعيد وأن نعود مرة أخرى إلى مائدة التفاوض باعتبار أن ذلك هو الاسلوب الوحيد الاكثر فاعلية لتحقيق الامن والاستقرار بالمنطقة .
وزير الخارجية: خطة ترامب هى الرئيسية لتحقيق الاستقرار في غزة
وبشأن غزة، قال وزير الخارجية إن خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هي الخطة الرئيسية في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، وتحديدا بالنسبة للاوضاع في غزة ولابد من بذل الجهود وفرض هذه الرؤية على كافة الاطراف ليتم تنفيذها بما في ذلك أقصى درجات الضغط لتكون هذه الخطة محل تنفيذ، خاصة وأن المرحلة الأولى لم يتم تنفيذها كاملة بعد، حتى هدف دخول 600 شاحنة يوميا تحمل مساعدات إنسانية لم يتم تحقيقه حتى الآن بسبب المراوغة ووضع العراقيل من الجانب الإسرائيلي امام دخول هذه الشاحنات، والمرحلة الثانية لم نبدا المفاوضات بشأنها خاصة فيما يتعلق بالانسحاب الإسرائيلي والتعافي المبكر وإعادة إعمار القطاع وكل هذه استحقاقات مهمة ولابد من العمل على تنفيذها .