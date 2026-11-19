احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 19 نوفمبر 2026 11:13 صباحاً - أكد وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطى، أن مصر بقيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، تعمل باستمرار على خفض التصعيد فى المنطقة.

وقال عبد العاطي - في تصريح لقناة القاهرة الاخبارية، اليوم الخميس - إن تكريم الرئيس الراحل محمد أنور السادات فى الكونجرس الأمريكي هو تكريم لمصر والشعب المصري العظيم وزعيم راحل قاد مصر وكان له رؤية تاريخية وهو الذي فتح الباب أمام تحقيق السلام في الشرق الاوسط ومصدر سعادة لأي مصري وعربي أن يتم تكريم زعيم عربي ومصري لأول مرة من خلال منحه اعلى وسام مدني تمنحهه الولايات المتحدة وبالتالي هذا محل اعتزاز .