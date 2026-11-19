احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 19 نوفمبر 2026 11:13 صباحاً - سُمع دوي انفجار قوي في العاصمة السعودية الرياض بالتزامن مع إطلاق الدفاع المدنى السعودى إنذاراً عاجلاً للسكان لتحذيرهم من خطر محتمل.
وسرعان ما أعلن المتحدث باسم التحالف العسكري، اللواء الركن تركى المالكى، عن التعامل الفوري مع تهديد صاروخي أطلقته جماعة الحوثي باتجاه المدينة، مشيراً في تقييم أولي إلى سقوط شظايا وحطام ووقوع أضرار مادية يجري حصرها حالياً.
وبعد دقائق من حالة الاستنفار، أعلن الدفاع المدني زوال الخطر وعودة الأوضاع إلى طبيعتها في العاصمة. وفي سياق متصل، أكدت قوات التحالف نجاحها في اعتراض وتدمير صاروخ باليستي آخر استهدف المنطقة الجنوبية للمملكة، وتدمير منصة إطلاق صواريخ باليستية في محافظة صعدة باليمن رداً على هذه الهجمات.