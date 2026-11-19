احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 19 نوفمبر 2026 11:13 صباحاً - سُمع دوي انفجار قوي في العاصمة السعودية الرياض بالتزامن مع إطلاق الدفاع المدنى السعودى إنذاراً عاجلاً للسكان لتحذيرهم من خطر محتمل.

وسرعان ما أعلن المتحدث باسم التحالف العسكري، اللواء الركن تركى المالكى، عن التعامل الفوري مع تهديد صاروخي أطلقته جماعة الحوثي باتجاه المدينة، مشيراً في تقييم أولي إلى سقوط شظايا وحطام ووقوع أضرار مادية يجري حصرها حالياً.