احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 03:29 مساءً - واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم استغلال الأحداث، حيث تمكنت الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة من ضبط (9) أشخاص، بينهم (5) رجال و(4) سيدات، لقيامهم باستغلال الأطفال الأحداث في أعمال التسول واستجداء المارة وبيع السلع بطريقة إلحاحية بنطاق محافظة القاهرة.

وتبين أن (8) من المتهمين لهم معلومات جنائية، كما تم ضبطهم بصحبة (11) حدثًا من المعرضين للخطر، حال قيامهم ببيع السلع بشكل إلحاحي والتسول.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بنشاطهم الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتسليم الأطفال لأهليتهم، وأُخذت التعهدات اللازمة عليهم بحسن رعايتهم، مع التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إيداع من تعذر الوصول إلى أهليته بإحدى دور الرعاية.