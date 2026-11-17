احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 03:29 مساءً - أطلق الهلال الأحمر المصري اليوم، قافلة «زاد العزة.. من مصر إلى غزة» رقم 314، محملة بشاحنات المساعدات الإنسانية والإغاثية المتجهة إلى القطاع، لمواصلة دعم الأشقاء الفلسطينيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية، خاصة مع اقتراب فصل الشتاء.

الهلال الأحمر المصري يدفع بقافلة «زاد العزة» 314 إلى غزة

ودفع الهلال الأحمر المصري بأكثر من 24,480 قطعة ملابس شتوية، ضمن إمدادات الشتاء الأساسية، لمساندة أهالي قطاع غزة في مواجهة تداعيات الأمطار الغزيرة والمنخفض الجوي.

وحملت القافلة 313 من «زاد العزة» أكثر من 3,059 طنًا من المساعدات المتنوعة، شملت أكثر من 2,217 طنًا سلال غذائية ودقيق، ما يتجاوز 251 طنًا مستلزمات إغاثية وطبية وأدوية علاجية، وأكثر من 591 طنًا من المواد البترولية اللازمة لتشغيل المخابز والمستشفيات والمنشآت الحيوية داخل القطاع.

ويواصل الهلال الأحمر المصري وجوده على الحدود منذ بدء الأزمة، مع الحفاظ على جاهزية مراكزه اللوجستية وتكثيف جهوده لتجهيز وإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، والتي تجاوز إجماليها مليون طن، بجهود أكثر من 75 ألف متطوع بالجمعية.