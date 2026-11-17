احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 03:29 مساءً -

رصدت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قيام أحد الأشخاص بإدارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع العملات النقدية المزورة.

وبالفحص، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط القائم على إدارة الصفحة، وتبين أنه عاطل وله معلومات جنائية، ومقيم بدائرة مركز شرطة شبين الكوم بالمنوفية.

وعُثر بحوزته على هاتف محمول، وبفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي.

وبمواجهته، اعترف بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين الراغبين في شراء العملات المزورة، من خلال مطالبتهم بتحويل مبالغ مالية كمقدم من سعر البيع، ثم إغلاق هاتفه عقب استلام الأموال.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.