السكة الحديد: خروج عربة عن القضبان بين نفيشة والضبعية ولا إصابات أو تعطيل للحركة

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 12 نوفمبر 2026 06:29 مساءً -

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر خروج إحدى عجلات العربة الرابعة بقطار رقم 107 «تحيا مصر» المتجه من الإسماعيلية إلى السويس عن القضبان، وذلك في المسافة بين منطقتي نفيشة والضبعية، في تمام الساعة الثانية ظهر اليوم الخميس 12 نوفمبر 2026.

وأكدت الهيئة أن الواقعة لم تسفر عن وقوع أي إصابات بين الركاب، كما لم تؤثر على حركة تشغيل القطارات أو تؤدِ إلى تعطيل حركة المسير.

استكمال رحلة القطار بعد ترك العربة

وأوضحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أنه تم استكمال تحرك القطار إلى وجهته المقررة بعد ترك العربة التي تعرضت للواقعة، مع الدفع بالعناصر الفنية والتخصصية إلى موقع الحادث لاتخاذ الإجراءات الفنية اللازمة.

وأكدت الهيئة أن التعامل مع الواقعة تم دون تأثير على حركة التشغيل، مع استكمال الإجراءات الفنية بموقع خروج العجلة عن القضبان.