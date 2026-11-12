ختام فعاليات التدريب البحرى المشترك المصرى التركى (بحر الصداقة- 2026)

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 12 نوفمبر 2026 07:25 مساءً - استمرارا لخطة التدريبات المشتركة التى تنفذها القوات المسلحة مع نظرائها من الدول الشقيقة والصديقة، إختتمت فعاليات التدريب البحرى المشترك المصري التركى "بحر الصداقة – ٢٠٢٦ "والذى إستمر تنفيذه لعدة أيام بنطاق الأسطول الشمالى بجمهورية مصر العربية بمشاركة عناصر من القوات البحرية المصرية والتركية، وذلك بحضور المرحلة الختامية للتدريب الفريق محمود عادل فوزى قائد القوات البحرية المصرية والفريق أول بحرى أرجومنت تاتلى أوغلو قائد القوات البحرية التركية وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين.



تضمن التدريب عقد عدد من المحاضرات لتوحيد المفاهيم العملياتية للعناصر المشاركة ونفذت القوات الخاصة البحرية لكلا البلدين عدد من الرمايات بمختلف الأسلحة التى عكست المستوى الإحترافى والدقة فى التعامل مع الأهداف، كما تم التدريب على تنفيذ أعمال حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها، والتدريب على مجابهة الطائرات الموجهة بدون طيار بإستخدام أسلحة ووسائل الدفاع الجوي، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من تشكيلات الإبحار والتى أظهرت مدى التجانس بين الوحدات المشاركة فى التدريب.

وفى تقليد عسكرى أصيل نفذت الوحدات البحرية من الجانبين مروراً فى تشكيل بحرى متناغم وأدت التحية العسكرية للقادة الحاضرين المرحلة الختامية للتدريب.