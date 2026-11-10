كامل الوزير أمام النواب: 5.1 مليار دولار قروضا خارجية لتطوير السكك الحديدية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 06:29 مساءً - كشف الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أن إجمالي قيمة القروض الخارجية المخصصة لمشروعات السكك الحديدية يبلغ نحو 5.1 مليار دولار، من خلال قروض تنموية ميسرة تتراوح أسعار فائدتها بين 0.15% و1.7%، مع فترات سماح تصل إلى 10 سنوات وفترات سداد تصل إلى 30 عاما.

وأوضح وزير النقل، خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أن القروض الخارجية تأتي إلى جانب قروض محلية بقيمة تقترب من 64 مليار جنيه، مع التزام الهيئة القومية لسكك حديد مصر بسداد جميع الأعباء المالية للقروض من مواردها الذاتية.

وأشار كامل الوزير إلى الانتهاء من تنفيذ 11 مشروعا بقيمة 1.065 مليار دولار، فيما يجري العمل على تنفيذ 12 مشروعا بتكلفة تبلغ نحو 4.039 مليار دولار.

ولفت الوزير إلى أن القروض الخارجية المخصصة للسكك الحديدية تمثل نحو 1.3% من إجمالي الدين الخارجي للدولة، بينما تمثل القروض الخارجية لوزارة النقل نحو 6.6% من إجمالي الدين الخارجي للدولة، وفقا لبيانات تقرير البنك المركزى فى 30 يونيو 2026.