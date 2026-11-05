رئيسة جمهورية سلوفينيا وزوجها يزوران المتحف المصرى الكبير.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 5 نوفمبر 2026 06:33 مساءً - استقبل المتحف المصري الكبير الدكتورة ناتاشا بيرتس موسار، رئيسة جمهورية سلوفينيا، وزوجها، وذلك على هامش زيارتهما الرسمية إلى جمهورية مصر العربية، فيما قام زوج الرئيسة بزيارة خاصة إلى منطقة أهرامات الجيزة شملت الهرم الأكبر من الداخل.

وكان في استقبال رئيسة سلوفينيا وزوجها بالمتحف المصري الكبير الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، بحضور الدكتور خالد حسن، نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الأثرية.