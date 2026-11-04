رئيس زراعة النواب: توجيهات الرئيس السيسي بوقف منشور الشهر العقاري تعكس الحرص على حماية حقوق المواطنين واستقرار معاملاتهم العقارية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 4 نوفمبر 2026 05:05 مساءً -

أشاد النائب سامي شاهين، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بوقف العمل بالمنشور الفني رقم (8) لسنة 2026، الصادر عن مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، ورفع القيود المفروضة على تسجيل الأراضي والتعاملات العقارية في محافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل استجابة مهمة لمطالب المواطنين وإنهاء أزمة أثرت على مصالح العديد من الأسر.

وأكد شاهين أن توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تعكس حرص القيادة السياسية على متابعة القضايا التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة، والتدخل لإزالة المعوقات التي تعترض مصالحهم، مشيرًا إلى أن وقف العمل بالمنشور يسهم في إعادة الاستقرار للمعاملات العقارية وحماية الحقوق القانونية والاقتصادية لأصحاب الأراضي.

وأضاف رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب أن القرار يحمل أهمية خاصة للمواطنين والمزارعين في المحافظات الثلاث، لما تمثله الأراضي من قيمة اقتصادية واجتماعية ومصدر رئيسي للدخل للعديد من الأسر، موضحًا أن استئناف إجراءات التسجيل والتصرفات العقارية وفقًا للقانون من شأنه تخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز الشعور بالأمان والاستقرار.

وشدد النائب سامي شاهين على أهمية سرعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية من جانب الجهات المختصة، وتيسير إجراءات الشهر والتسجيل أمام المواطنين، مع الحفاظ على حقوق الدولة وأموال الأوقاف والحقوق المشروعة لجميع الأطراف، مؤكدًا أن معالجة هذه الأزمة تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن بين حماية المال العام وصون حقوق المواطنين.