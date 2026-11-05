كريستيانو رونالدو يعلن اعتزاله اللعب الدولى مع منتخب البرتغال

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 5 نوفمبر 2026 03:33 مساءً -

أعلن البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد فريق النصر السعودي، اعتزاله اللعب دوليا، ليضع نهاية لمسيرته مع منتخب البرتغال، بعد سنوات طويلة من العطاء والإنجازات التي جعلته أحد أبرز أساطير كرة القدم العالمية.

كريستيانو رونالدو يعتزل اللعب دولياً

وكشف النجم البرتغالي عن قراره من خلال مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع «إنستجرام»، أعلن خلاله انتهاء مشواره الدولي، في خطوة تمثل نهاية حقبة استثنائية بقميص منتخب بلاده.

ويعد رونالدو أحد أبرز اللاعبين في تاريخ المنتخب البرتغالي، بعدما قاد بلاده في العديد من البطولات الكبرى، ونجح في ترك بصمة تاريخية على مستوى المشاركات والأهداف والإنجازات الدولية.

وأثار إعلان قائد النصر السعودي حالة من الاهتمام الواسع بين جماهير كرة القدم حول العالم، خاصة أن رونالدو ارتبط اسمه لسنوات طويلة بإنجازات الكرة البرتغالية، وكان أحد أبرز الوجوه التي صنعت تاريخ المنتخب على الساحة الدولية، وبهذا القرار، يفتح رونالدو صفحة جديدة في مسيرته الكروية، مع استمرار مشواره الاحترافي على مستوى الأندية، في ظل ارتباطه بنادي النصر السعودي.