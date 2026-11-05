قناة السويس تنجح في قطر وإنقاذ ناقلة البترول M/T ALYSSUM بعد تعطل ماكيناتها بالعلمين

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 5 نوفمبر 2026 05:17 مساءً - عملية القطر تُعد من العمليات الخاصة التي تعكس كفاءة وخبرات الهيئة



امتدت عملية القطر إلى 180 ميلًا بحريًا وتمت بنجاح في وقت قياسي.

ضمن خدماتها الملاحية واللوجيستية خارج نطاق المجرى الملاحي للقناة، أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، نجاح عملية إنقاذ و قطر ناقلة البترول " M/T ALYSSUM" من أمام ساحل العلمين بواسطة قاطرة الإنقاذ "محمد بشير" إحدى القاطرات التابعة للهيئة، ووصول الناقلة بأمان إلى منطقة غاطس بورسعيد لإتمام أعمال الصيانة و الإصلاح اللازمة.

يبلغ طول الناقلة 182.5متر، وعرضها 43.5متر، وحمولتها الكلية 23 ألف طن، بغاطس 11.2قدم.