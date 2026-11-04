وزير الدولة للإنتاج الحربي يتابع تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» ويوجه بالاعتماد على المنتج المحلي وتكثيف العمالة بمواقع العمل

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 4 نوفمبر 2026 05:05 مساءً - في إطار حرص وزارة الإنتاج الحربي على الوفاء بالتزاماتها تجاه المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتطوير قرى الريف المصري، تابع الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الموقف التنفيذي للمشروعات التي تشارك شركات ووحدات الوزارة في تنفيذها، لمتابعة معدلات التنفيذ ورصد الموقف الفعلي للأعمال على أرض الواقع.

وأكد الوزير أن الوزارة تتعامل بحسم مع أي تقصير في تنفيذ المشروعات، مشيرًا إلى اتخاذ إجراءات تجاه الشركات المتقاعسة عن الوفاء بالتزاماتها التعاقدية، تضمنت سحب الأعمال منها وإسنادها إلى جهات قادرة على استكمال التنفيذ، بما يضمن عدم تأثر سير العمل بالمشروعات، ويسهم في تسريع استكمالها وفقًا للمستهدفات المحددة.

ووجّه «جمبلاط» بالاعتماد على المنتج المحلي وعدم اللجوء إلى الاستيراد، دعمًا للصناعة الوطنية وتعظيمًا للاستفادة من القدرات الإنتاجية المحلية في المشروعات، كما شدد على تكثيف أعداد العمالة بمواقع التنفيذ وتوفير مستلزمات العمل، مع الالتزام بالمواصفات الفنية ومعايير الجودة والجداول الزمنية المحددة، مؤكدًا عدم التهاون مع أي تأخير غير مبرر.

وأوضح الوزير أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تمثل أحد أهم المشروعات التنموية التي توليها الدولة اهتمامًا كبيرًا، لما تستهدفه من تحسين جودة الحياة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى المصرية، مؤكدًا حرص وزارة الإنتاج الحربي على تسخير إمكاناتها وخبراتها الفنية والهندسية للمساهمة في تحقيق أهداف المبادرة.

واختتم الوزير بالتأكيد على استمرار المتابعة الدورية للمشروعات، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان الانتهاء منها ودخولها الخدمة في التوقيتات المحددة، بما يحقق الأهداف التنموية للمبادرة وينعكس إيجابيًا على مستوى معيشة المواطنين.