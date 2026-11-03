السيسي ورئيسة سلوفينيا يبحثان ربط الموانئ المصرية بميناء كوپر وتعزيز الاستثمارات

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 3 نوفمبر 2026 04:57 مساءً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أهمية تعزيز التعاون بين مصر وسلوفينيا في مجال النقل البحري والخدمات اللوجستية، والعمل على ربط الموانئ المصرية بميناء «كوپر» السلوفيني، بما يسهم في تكامل سلاسل الإمداد وفتح أسواق جديدة أمام حركة التجارة والاستثمار بين البلدين.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، ناتاشا بيرتس موسار، رئيسة جمهورية سلوفينيا، التي تزور مصر في إطار تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون المشترك.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء شهد عقد مباحثات ثنائية وموسعة بحضور وفدي البلدين، تناولت سبل تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إلى جانب عدد من الملفات الإقليمية والدولية.



السيسي: ربط الموانئ المصرية بميناء كوپر يعزز حركة التجارة

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ضرورة مواصلة العمل على تعزيز التعاون اللوجستي والنقل البحري بين مصر وسلوفينيا، خاصة من خلال ربط الموانئ المصرية بميناء «كوپر» السلوفيني، وتحقيق التكامل بين سلاسل الإمداد في البلدين.

وأشار إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية متطورة وشبكة من الموانئ والممرات اللوجستية التي تتيح سرعة النفاذ إلى الأسواق العربية والإفريقية، وهو ما يوفر فرصًا واعدة لتعزيز التعاون التجاري مع سلوفينيا.



اتفاق مصري سلوفيني على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

وأوضح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن المباحثات عكست توافقًا في الرؤى بشأن أهمية البناء على ما تحقق في العلاقات المصرية السلوفينية خلال السنوات الماضية، والعمل على الارتقاء بها إلى مستويات أوسع في مختلف المجالات.

واتفق الجانبان على إعداد برنامج عمل يتضمن جداول زمنية محددة لتطوير التعاون التجاري والاستثماري، وتعزيز التواصل المباشر بين مجتمعَي الأعمال في البلدين.

وتشمل مجالات التعاون المستهدفة الطاقة والصناعات المرتبطة بها، والنقل والسياحة والثقافة والاتصالات والتحول الرقمي، بما يدعم فرص الاستثمار والإنتاج والتبادل التجاري.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أهمية هذه الخطوات في دعم الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتعزيز التعاون مع سلوفينيا باعتبارها شريكًا مهمًا لمصر في منطقة وسط أوروبا.



الذكاء الاصطناعي والتعليم والاقتصاد الأخضر على طاولة المباحثات

من جانبها، أعربت الرئيسة السلوفينية ناتاشا بيرتس موسار عن تقديرها لزيارة مصر وحفاوة الاستقبال، مؤكدة حرص بلادها على تطوير العلاقات الثنائية وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك.

وأشارت إلى وجود فرص واعدة للتعاون في مجالات إدارة الموارد المائية، والتعليم والبحث العلمي، والذكاء الاصطناعي، وتدوير المخلفات، والتحول إلى الاقتصاد الأخضر.

كما أكدت أهمية تعزيز التنسيق بين البلدين في المحافل الدولية، خاصة داخل الأمم المتحدة، بما يخدم المصالح المشتركة ويدعم التعاون في القضايا الدولية.



الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يشيد بمواقف سلوفينيا الداعمة للقضية الفلسطينية

وتناولت المباحثات عددًا من التطورات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية.

وأعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن تقديره لمواقف الرئيسة السلوفينية الداعمة للقانون الدولي والسلام، وتخفيف معاناة المدنيين في مناطق الصراعات، خاصة قطاع غزة.

من جانبها، ثمنت الرئيسة السلوفينية الدور المصري المحوري في دعم الاستقرار الإقليمي، مؤكدة استمرار التزام بلادها بمواقفها تجاه القضية الفلسطينية واحترام أحكام القانون الدولي الإنساني.

وشدد الجانبان على أهمية استمرار التشاور والتنسيق السياسي بشأن الملفات الإقليمية والدولية، بما يدعم جهود إحلال السلام وتحقيق الاستقرار في المنطقة.