هشام بدوي يحيل الحساب الختامي لموازنة الدولة و63 هيئة اقتصادية للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 2 نوفمبر 2026 02:17 مساءً - أحال المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس، مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بشأن الحسابات الختامية للموازنات عن السنة المالية 2025/2026، إلى لجنة الخطة والموازنة، لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.

66 مشروع قانون للحسابات الختامية

وشملت الإحالات نحو 66 مشروع قانون وهى مشروع قانون بربط الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2025/2026، ومشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات 63 هيئة عامة اقتصادية عن العام المالي ذاته.



وتضمنت مشروع قانون بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل، الذي يشمل الديوان العام ومصلحة الخبراء ومصلحة الطب الشرعي ومصلحة الشهر العقاري، عن السنة المالية 2025/2026.



وأحال رئيس المجلس جميع هذه المشروعات إلى لجنة الخطة والموازنة، لمناقشتها وإعداد تقارير بشأنها