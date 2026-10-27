وزير التموين: تحرير وضبط 2 مليون مخالفة خلال حملات على الأسواق والمنافذ

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 27 أكتوبر 2026 04:25 مساءً - أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم تشكيل لجنة مشتركة برئاسته وتضم كافة الجهات المختصة ومنها وزارة التموين ومديرياتها وجهاز حماية المستهلك وهيئة سلامة الغذاء ومباحث التموين، لتوحيد الجهود الرقابية على الأسواق.

وقال الوزير إنه تم تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخازن والمنافذ والمطاحن، وأسفرت تلك الحملات عن تحرير ما يقرب من 2 مليون مخالفة متنوعة بين المطاحن والمخابز والمنافذ التموينية ومستودعات البوتاجاز ومنافذ الوقود وذلك خلال الفترة من 1 يوليو 2024 وحتى الآن.

وأكد أنه لم تكتفي الوزارة بالإجراءات السريعة والفورية، واتخذت إجراءات متوسطة المدى منها تأسيس شركة وطنية مثل شركة "كارى أون" الذراع التنفيذي، بما يدعم التوسع في المنافذ وإتاحة السلع الأساسية للمواطنين وربط أسعار الجملة بأسعار التجزئة بالخضر والفاكهة بما يسمح برصد حركة الأسعار خلال التداول وتسجيل الفروق السعرية وتحديد أسبابها.

واستكمل: كما يتم الربط بين أسواق الجملة والمحافظات، لدراسة إنشاء نقاط أو وكلاء لها في المحافظات، للحد من فروق الأسعار، والتوسع في إنشاء الأسواق الدائمة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بما يوفر بيئة منظمة لتداول السلع وتحسين المعروض والربط المباشر بين المنتجين والتجار والمواطنين.