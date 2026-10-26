ريمونتادا مثيرة.. الأهلي يقلب الطاولة على الزمالك ويحسم قمة دوري المرتبط لكرة السلة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 26 أكتوبر 2026 10:25 مساءً - حقق الفريق الأول لكرة السلة بالنادي الأهلي فوزًا مثيرًا على غريمه الزمالك بنتيجة 89-77، في المواجهة التي جمعتهما على صالة الأهلي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة دوري المرتبط لكرة السلة، بعدما نجح الفريق الأحمر في تحويل تأخره خلال الشوط الأول إلى انتصار مستحق.

وبدأت المباراة بتفوق واضح للزمالك، الذي فرض سيطرته على مجريات الفترة الأولى وأنهاها متقدمًا بنتيجة 32-15، قبل أن يواصل تقدمه في الفترة الثانية، لينهي الشوط الأول لصالحه بنتيجة 49-40، رغم محاولات الأهلي لتقليص الفارق.

ومع بداية الفترة الثالثة، انتفض لاعبو الأهلي وقدموا أداءً قويًا، مكّنهم من العودة إلى أجواء اللقاء وقلب النتيجة لصالحهم، لينتهي الربع الثالث بتقدم الفريق الأحمر بنتيجة 69-63، بفارق 6 نقاط.

وفي الفترة الرابعة والأخيرة، واصل الأهلي ضغطه وحافظ على تفوقه، مع نجاحه في توسيع الفارق، ليحسم القمة بنتيجة 89-77، ويحقق عودة قوية أمام الزمالك بعد تأخره بفارق كبير في بداية المباراة.



وجاءت نتائج فترات اللقاء على النحو التالي:



الفترة الأولى: تقدم الزمالك 32-15.

الفترة الثانية: تقدم الزمالك 49-40.

الفترة الثالثة: تقدم الأهلي 69-63.

نهاية المباراة: فوز الأهلي 89-77.

وبهذا الانتصار، حسم الأهلي مواجهة القمة أمام الزمالك في ربع نهائي دوري المرتبط لكرة السلة، في مباراة شهدت تحولًا كبيرًا في الأداء والنتيجة، بعدما نجح الفريق الأحمر في استعادة زمام الأمور خلال الشوط الثاني.