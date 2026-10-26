وزير الخارجية الإيراني: نرحب بأي تحرك لضمان أمن المنطقة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 26 أكتوبر 2026 04:29 مساءً - أعرب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، عن ترحيب بلاده بأي تحرك باتجاه ضمان أمن المنطقة عبر دولها، مشيرا إلى أنهم مستعدون للحوار بشأن هذا الموضوع.

وأضاف عراقجي أن موضوعات المنطقة مرتبطة ببعضها البعض، موضحا أن إنهاء الحرب سيتحقق عندما تتوقف المعارك على الجبهات كافة.

الوضع في مضيق هرمز لن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب

وفى سياق متصل قال عراقجى، إن الوضع في مضيق هرمز لن يعود إلى ما كان عليه قبل الحرب؛ مضيفا أنه من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة يجب إنهاء وجود القوات الأجنبية فيها بشكل كامل، موضحا أن هذه القوات توجد في منطقتنا من أجل ضمان مصالحها، ومشددا على أن استمرار وجود القوات الأجنبية في المنطقة سيؤدي إلى زعزعة الأمن فيها.