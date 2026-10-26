أخبار اليمن : امطار متوقعة في 9 محافظات يمنية

امطار متوقعة في 9 محافظات يمنية
توقع المركز الوطني للأرصاد والإنذار المبكر هطول أمطار رعدية متفاوتة ومتفرقة على أجزاء من عدة محافظات خلال الـ 24 ساعة المقبلة.
ووفق النشرة الجوية الصادرة عن المركز، من المحتمل هطول أمطار رعدية متفاوتة الشدة ترافقها رياح نشطة على أجزاء من محافظات صعدة، وعمران، وحجة، والمحويت، وصنعاء، وذمار، وريمة، وإب وتعز.
ومن المتوقع هطول أمطار متفرقة على أجزاء من محافظات البيضاء، والضالع ومرتفعات لحج وعلى أجزاء من سهل تهامة والساحل الغربي.
وحذر المركز المواطنين من تدفق السيول في الشعاب والوديان أو التواجد في ممراتها أثناء وبعد هطول الأمطار، ومن العواصف الرعدية وتدني الرؤية الأفقية بسبب الضباب والسحب المنخفضة على الطرق الجبلية.
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