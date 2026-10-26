وزير الصحة ومحافظ القليوبية يطلقان الحملة القومية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية من داخل مدرسة بمدينة العبور

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 26 أكتوبر 2026 03:37 مساءً - أطلق الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور المهندس حسام عبدالفتاح، محافظ القليوبية، يرافقهما الدكتور عمرو قنديل نائب وزير الصحة والدكتور أيمن بهاء نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الحملة القومية المجانية للتطعيم ضد الحصبة والحصبة الألمانية صباح اليوم الإثنين من داخل مدرسة علي بن طالب الرسمية لغات بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، والتي تستمر على مدار ثلاثة أسابيع.

وتأتي الحملة ضمن جهود الدولة المستمرة لحماية صحة الأطفال والوقاية من الأمراض المعدية، وتهدف إلى تعزيز المناعة المجتمعية ومنع إعادة توطن المرض وسد أي فجوات مناعية، بعد حصول مصر على إشهاد منظمة الصحة العالمية بخلوها من الحصبة والحصبة الألمانية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان أن الحملة تستهدف نحو 21 مليون طفل من سن 9 أشهر إلى 10 سنوات من المصريين وغير المصريين، ويشارك فيها أكثر من 75 ألفًا من فرق الأطباء والتمريض والمراقبين الصحيين والفرق المعاونة، عبر تشكيل 14 ألفًا و200 فرقة تطعيم، مع تجهيز 5 آلاف وحدة ومكتب صحة و25 ألف مدرسة و48 ألف حضانة، إلى جانب فرق طبية تغطي أماكن العبادة والنوادي والأسواق والمناطق النائية لضمان وصول الجرعات لمستحقيها.

وخلال فعاليات الإطلاق حرص الوزير على تشجيع الأطفال والاطمئنان عليهم أثناء تلقيهم الجرعات، مشددًا على أهمية مواصلة الحملات الصحية للحفاظ على مكتسبات الدولة.

وعلى هامش الفعاليات تفقد الوزير والمحافظ مركز طبي الإسكان القومي بالحي الثامن بمدينة العبور للاطمئنان على انتظام سير العمل بغرف التطعيم وأماكن الانتظار، مؤكدين ضرورة تكثيف الأنشطة التوعوية وتوزيع الكتيبات الإرشادية لرفع الوعي بأهمية التطعيم ومأمونيته، بحضور الدكتور راضي حماد رئيس قطاع الطب الوقائي والدكتور هشام مجدي رئيس الإدارة المركزية للصحة العامة.